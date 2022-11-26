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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لن يتكرر .. خصم 25% على هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22

Galaxy S22
Galaxy S22

خفضت شركة سامسونج Samsung، سعر هاتفها الرائد Galaxy S22، ضمن خصومات وعروض موسم التسوق العالمي البلاك فرايداي.

ووفقا لما ذكره موقع "howtogeek"، حصل هاتف Galaxy S22 من سامسونج، على تخفيض يصل إلى 25% من سعره الأساسي، الذي يبلغ حوالي 799 دولار أمريكي (أي ما يعادل 19 ألف و 600 جنيه مصري).

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ومع الخصم الجديد بنسبة 25 %، انخفض سعر هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22، ليصل سعره بعد الخصم إلى 598 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14 ألف و 600 جنيه مصري).  

Galaxy S22

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22

وبالنسبة للمواصفات، فقد تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy S22، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بقياس 6.1 بوصة أكثر إشراقًا وذكاءً مع معدل التحديث، يمكن أن تصل إلى ذروة سطوع 1300 شمعة ويمكن أن تتكيف مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22، على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ USB من النوع C للبيانات والشحن.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S22، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، بجانب كاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابكسل.

Galaxy S22

ويعمل الهاتف حاليا بواجهة المستخدم OneUI 5.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويتم تشغيل هاتف Galaxy S22، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1.

ويحتوي طراز Galaxy S22، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت، ولكن الإصدارات الأكثر تكلفة تضاعف سعة التخزين إلى 256 جيجابايت.

ويمكن الحصول على عرض سامسونج الجديد لهاتف Galaxy S22، من الرابط التالي هنا 

Galaxy S22
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