عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المغرب يفوز على بلجيكا 2-0 في كأس العالم

صدى البلد

نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : ألدرفيلد - فيرتونخين - توما مونييه.

خط الوسط: أكسيل فيتسل -  ثورجان هازارد - أونانا - كاستانيو.

خط الهجوم: كيفين دي بروين - إيدين هازارد - باتشواي.

بينما جاء تشكيل المغرب كالتالي:

ياسين بونو - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عزالدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:.

المغرب: 4 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط.

كرواتيا: 1 نقطة.

كندا: 0 نقاط.

المغرب بلجيكا كأس العالم دور المجموعات زكريا بو خلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

المغرب يضرب بلجيكا بالهدف الأول في كأس العالم

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس يثير الجدل على فيس بوك

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

سر غضب نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط الفنانة منة شلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرضت للابتزاز من عصابات التجميل.. القصة الكاملة لاستدراج فنانة مشهورة وتشويه وجهها

إحالة 5 متهمين في خلية مصر الجديدة إلى المفتي

إطلالة جريئة.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل رفقة شادي شامل

كيف يؤثر حظر نفط روسيا على اقتصاد العالم؟

إيلون ماسك يحذر: سأصنع هاتفا بديلا في هذه الحالة

لو جاي من الخليج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ شيفروليه كابتيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ55.. 10 صور تكشف تغير ملامح شيرين سيف النصر

داخل سيارتها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

نفس الشكل والضحكة.. شبيه محمد صلاح يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام.. سعر جاكت درة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أصالة تكلم نفسها في المرايا وطبيبها النفسي يكشف الكواليس.. تغطية خاصة

حب كبير.. جورج وسوف يوجه رسالة شكر لهؤلاء

شاهد... الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

6 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع.. والذهب يرتفع لـ1650 جنيها.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ