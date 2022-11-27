منتخب المغرب يفوز على بلجيكا 2-0 في كأس العالم

نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : ألدرفيلد - فيرتونخين - توما مونييه.

خط الوسط: أكسيل فيتسل - ثورجان هازارد - أونانا - كاستانيو.

خط الهجوم: كيفين دي بروين - إيدين هازارد - باتشواي.

بينما جاء تشكيل المغرب كالتالي:

ياسين بونو - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عزالدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:.

المغرب: 4 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط.

كرواتيا: 1 نقطة.

كندا: 0 نقاط.