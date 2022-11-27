ايجاس تفوز بجائزة التميز فى مشروعات التنمية المجتمعية

انطلق اليوم المؤتمر السنوى الثامن للبترول والغاز فى مصر الذى تنظمه مؤسسة ايجبت اويل اند جاز لمناقشة جهود تحقيق التوازن بين استدامة تأمين امدادات الطاقة و العمل على تخفيض الانبعاثات.



شهد المؤتمر السنوى الثامن للبترول والغاز فى مصر تسليم جوائز فى مجالات كفاءة العمليات فى الحقول المتقادمة.

وفازت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتى ايجاس وايوك التابعة لشركة اينى الايطالية بجائزة التميز بمشروعات التنمية المجتمعية عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.

وتسلم الجائزة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفنى والدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وماتيا كامباناتى مدير عام شركة ايوك مصر .



تأهيل وتدريب الطلاب

وتهدف المدرسة لتأهيل وتدريب الطلاب من خلال تقديم فرص تعليمية متطورة و الدمج بين الدراسة العلمية والتدريب العملى بهدف تقديم تعليم يواكب احتياجات سوق العمل .