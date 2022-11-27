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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: مبادرة ابدأ تهدف لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اجتماعا مع اعضاء اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية
بالتنسيق والتعاون مع منسقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية-مبادرة "ابدأ"، وذلك بحضور اللواء حازم عزت وكيل اول الوزارة السكرتير العام ووكلاء الوزارات مديري مديريات الاسكان والتموين والزراعة وكافة الادارات المعنية بديوان المحافظة والمديريات المعنية.

 وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لاقامة مشروعات استثمارية بمنطقة اراضي الجمعيات الزراعية بناحية قلابشو ببلقاس.

ووجه المحافظ بضرورة الدراسة الوافية لكافة الطلبات المقدمة ونوعية المشروعات ومدي احتياج المنطقة لها وكذا الملاءة المالية للمتقدمين لاقامة تلك المشروعات هذا فضلا عن التصوير الواضح للارض المتقدم لاقامة المشروع عليها من جميع الزوايا وكافة البيانات المتعلقه بها.

 وطالب بمخاطبة وزارة الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة العمليات العسكرية لاخذ الموافقات اللازمة علي اقامة المشروع وان يتم السير بعد ذلك في اجراءات التنفيذ من خلال اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وان التيسير علي المتقدمين لسرعة تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق اهداف مبادرة "ابدأ" بنطاق محافظة الدقهلية.

 و اشار "مختار" إلى ان المبادرة تهدف لتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وأكد "مختار" ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وطالب "مختار " بضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية مشيرا اننا حريصون جميعا كاعضاء جهاز تنفيذي علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني .

واشار" مختار " الي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مصانع جديده تضم العديد من الصناعات التي تحتاج إليها مصر .

كما أشار إلى ان الهدف من دعم وتطوير الاقتصاد هو توفير فرص عمل للشباب والعمل علي تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من المنتجات الغذائية والصناعات المتنوعة..

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيره .

وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من الصناعات التي يجب علينا دعمها وتطويرها.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة والأثات المنزلى بـ6 قرى في الدقهلية

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محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية الجمعيات الزراعية الدكتور أيمن مختار مشروعات استثمارية بمحافظة الدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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