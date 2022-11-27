وقاحة.. برلماني: مجلس الشيوخ رد بقوة على أكاذيب البرلمان الأوروبي.. فيديو

أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوربي عن حقوق الإنسان في مصر، مليء بالمغالطات والأكاذيب، مشيرا إلى أن هذا البيان يمثل مزيدا من الوقاحة والرياء.

وقال محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه غير مقبول أبدا أن يكون لبرلمان أجنبي حق التدخل في أعمال القضاء والسيادة لأي دولة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ: كيف يعقل أن يكون هناك مطالبات بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أن هذا البيان بعيد عن الواقع في مصر.

رد قوي وقاطع

وأشار محمد فريد إلى أن مجلس الشيوخ قام برد قوي وقاطع للرد على أكاذيب البرلمان الأوروبي.