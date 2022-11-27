نقيب الزراعيين: الهدف من إنشاء البورصة السلعية المساهمة في منع الاحتكار

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الهدف من إنشاء البورصة السلعية؛ وهو المساهمة في منع احتكار السلع؛ ومنها سلعة القمح الاستراتيجية على سبيل المثال.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنها تضمن السعر العادل لجميع الأطراف سواء المنتج أو البائع؛ عبر سعر مبدئي عادل من خلال هذه البورصة، مشيرًا إلى أنها ستُساهم في معرفة كميات السلعة الموردة عبر أرقام حقيقية يومية.

وأضاف أن هذه البورصة ستمنح الفلاح سعرًا عادلاً للسلعة، وحققت للفلاحين هذا الهدف، مؤكدًا أنها تمنع، أيضًا، حلقات تداول السلعة وتخزينها؛ مثل أزمة الأرز التي كانت مفتعلة من قبل بعض من قاموا بتخزينه، لافتًا إلى أن الحكومة فرضت بعض الإجراءات الإدارية على المحتكرين؛ وانفرجت الأزمة بعدها.

وفي سياق آخر، أكد أنه تم الإفراج عن 750 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالموانئ لضبط أسعار البيض والدواجن.