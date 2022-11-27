"بوليتيكو": الولايات المتحدة تواجه تهديدا ثلاثيا من فيروسات الجهاز التنفسي في الشتاء

أعرب مسئولو الصحة الأمريكيين عن تفاؤل حذر، اليوم الأحد، مع اقتراب فصل الشتاء ومواجهة البلاد لثلاث فيروسات تنفسية مُعدية في موسم واحد.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها أن الحكومة الأمريكية يحدوها قلقًا مصحوبًا بتفاؤل تجاه حملتها الجديدة من أجل تعزيز حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك حتى بعد اعترافهم بأن معدلات التطعيم أقل مما ينبغي أن تكون.

ومن جانبه، قال منسق البيت الأبيض في حملة الاستجابة لجائحة كورونا أشيش جها: "أعتقد أننا سنرى المزيد من الناس يتلقون التطعيم في الأسابيع المقبلة، وهذا الأسبوع نُطلق حملة (لتشجيع المواطنين)"، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص يحصلون عادة على لقاح الإنفلونزا في نوفمبر وديسمبر ويناير.

وأوضحت المجلة أن البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي عن حملة مدتها 6 أسابيع لتشجيع الأمريكيين على الحصول على جرعات مُعززة من لقاحات كورونا قبل نهاية الشهر الجاري للحصول على حماية قصوى من الفيروسات خلال موسم العطلات المقبل، خاصة وأن الولايات المتحدة حاليا ومع اقتراب الشتاء تواجه ثلاثة من أمراض الجهاز التنفسي وهي كورونا والإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي الذي يصيب الأطفال بشكل أساسي.

وأشار جها في تصريحات -نقلتها "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن "هناك أخبار جيدة جاءتنا في الأسبوع الماضي، حيث رأينا الفيروس التنفسي المخلوي يصل إلى ذروته قبل أن يبدأ في الانحدار، ولدينا تفاؤل أن بأن هذا التوجه سيستمر".

واتفق معه في الرأي مستشار الصحة بالبيت الأبيض أنطوني فاوشي، مشيرا إلى أن الفيروس التنفسي المخلوي قد يكون في ذروته حاليا، لكنه حذر في الوقت نفسه من الثقة العمياء في هذا التحليل، معربا عن تفائله الحذر تجاه أوضاع جائحة كورونا في البلاد خلال العام المقبل، ولم يستبعد فاوشي احتمالية ظهور أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.

ومن جهته، أكد جها أن الجرعات التعزيزية الحالية "تصمد بشكل جيد" ضد متحورات فيروس كورونا.