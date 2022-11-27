يمثلون 7.5 مليون نسمة.. منصة إلكترونية لعرض الأفلام مجانا للصم والبكم|وناقد يعلق

صرحت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، بأنها عندما كانت في إسبانيا شاهدت الأفلام عن طريق قراءتها لفم وتعبيرات وجه الفنان؛ لأنها كانت لا تفهم اللغة.

ومن هذا المنطلق طرحنا سؤالا وهو لماذا لا يوجد ترجمة للأفلام والأعمال الدرامية للغة الإشارة، حتى يسهل على الصم وضعاف السمع الاستمتاع بتلك الأعمال الفنية و الدرامية؟.

الصم والبكم في مصر

ويوجد في مصر أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون نسمة من الصم والبكم يمثلون قرابة 10% من الصم والبكم في العالم، وهو عدد كبير يمكن الاستفادة من تمكاناتهم واستغلالها، ووفقا لما أعلنه الاتحاد العالمي للصم.

وعلق الناقد طارق الشناوي على هذا الموضوع قائلا: "العالم يوفر أجهزة خاصة لـ للصم والبكم حتى يتمكنون من مشاهدة الأعمال الدرامية بلغة الإشارة، مناشدا الدولة بتوفير تلك الأجهزة في السينمات حتي يتمكنون من مشاهدة الأفلام فيها، وأيضا توفر أجهزة خاصة للمكفوفين.

وتابع الشناوي، بأن تكلفة تلك الأجهزة سوف تكون عالية، ولكن يجب علي الدولة توفيرها لأنهم يجب أن يتمتعوا بحياة طبيعة، خاصة لأن نسبة الصم والبكم والمكفوفين كبيرة في مصر، مشيرا بأن هناك دول توفر نشرات اخبارية للصم و البكم لذلك يجب علي مصر توفرها أيضا.

وأضاف الشناوي، أنه كان هناك فيلم الصرخة انتج عام 1991، وكان بطولة معالي زايد ونور الشريف ومجموعة من الممثلين منهم الصم والبكم ومن إخراج محمد النجار، ويعد هذا من الأفلام المصرية القليلة التي تناولت قضايا الصم والبكم.

توفير أماكن خاصة بالصم

واستكمل "الشناوي"، بأن يجب توفير جزء كبير للصم و البكم و المكفوفين والاهتمام به، لأن هذا يعد من حقوقهم حتى يتمكنوا من معرفة الأعمال الدرامية و متابعتها وأيضا الاشتراك فيها.

ومن جانبه كشف المخرج أحمد رشوان، عن استعداده لتدشين منصة إلكترونية لعرض الأفلام مجانا للصم والبكم.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصدقائي صناع الأفلام في مصر، نحن الآن بصدد إطلاق منصة لعرض الأفلام للصم والبكم مجانا بعد ترجمتها إلى لغة الإشارة".

وأكمل: "سيتم عرض الأفلام المختارة بعد توقيع العقد، ودفع المقابل لمدة 6 أشهر، وستتكفل المنصة بترجمتها إلى لغة الإشارة.. ولكن يجب أن تمتلك حقوق عرض الفيلم ولا يكون تابع لأي جهة أو مؤسسة، أي يكون من إنتاجك الشخصي أو من إنتاج شركتك.. في انتظار مساهمتكم يا أصدقائي".