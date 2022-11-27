بسبب انقطاع الكهرباء.. تزايد معدلات العنف المنزلي في أوكرانيا

كشف وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، اليوم الأحد، أنه على خلفية انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث في البلاد، بدأت السلطات تسجيل عدد متزايد من الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.

وكتب موناستيرسكي في قناته على "تيليجرام": "ازداد عدد الاتصالات على الخطوط الساخنة بشأن العنف المنزلي. لا ينبغي نقل العنف إلى الأقارب والأصدقاء.. هذا مهم لفهمنا كأمة مستقلة عقلانية".

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، أنه بسبب الضربات الروسية، تم وقف تشغيل جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية مؤقتا، الأمر الذي ترك ملايين المواطنين بدون كهرباء.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر، تم توجيه ضربة قوية لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم استهداف جميع المنشآت المحددة.