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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغول: كأس العالم الأفضل لإقامته في بلد عربي مسلم.. فيديو

صدى البلد

 

قال المعلق الأردني خالد الغول، إن كأس العالم يبقى الحدث الأبرز والأهم على مستوى كرة القدم، إلا أنه يختلف هذه المرة بإقامته على بلد عربي مسلم، ويشارك به 4 منتخبات عربية بصورة مشرفة.

وأضاف الغول، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكثير من الدول الأوروبية، قبل انطلاق كأس العالم، ادعت أن قطر لم تتعامل بشكل عادل مع العاملين في بناء الاستادات، إلا أن العكس تمامًا هو ما حدث.

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وتابع أن قطر أبلغت العالم أجمع بقدرتها على تنظيم كأس العالم، وما زال يحدث، لترد على جميع الادعاءات التي تعرضت لها قبل انطلاق البطولة التي ما زالت تظهر بصورة مشرفة يليق بأهمية الحدث.

وأوضح أن منتخب المغرب في 2018، كان أفضل منتخب يغادر البطولة من الدور الأول، وهذا الأمر انعكس إيجابيًا عليهم في البطولة الحالية 2022، حيث أصبح أكثر انسجامًا وتلاحمًا، ليصبح قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 بالمونديال.

وأشار إلى أن منتخب السعودية أيضًا، نضج للغاية في كأس العالم 2022، تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، صاحب الخبرات الكبير، فضلًا عن امتلاكه العديد من اللاعبين المميزين، لينعكس عليه بالأداء الأفضل خلال البطولة، مؤكدًا أن منتخب السعودية قدم أداء جيد وتفوق على منتخب بولندا ولكن لم يحالفه الحظ.

وواصل، أنه قرر عدم توقع الفائز بكأس العالم منذ مونديال 1982 الذي شهد عدم تتويج منتخب البرازيل رغم انطلاقته القوية والمميزة وقتها، بينما الأرجنتين من المرشحين في النسخة الحالية رغم عدم إقناعه حتى الآن، مضيفًا «البرازيل وفرنسا هما الأفضل في مونديال 2022 حتى الآن».

واختتم تصريحاته، أنه سبق له التعليق من قبل على مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك، عام 1994 بكأس السوبر الإفريقي، متابعًا «أنا زملكاوي لكن المعلق في المباريات لا يعرف أبوه وأعتز بالمباريات التي علقت فيها للأهلي».


 

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