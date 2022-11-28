الوادي الجديد: نمتلك كل المقومات لصدارة الوجهات في مجال السياحة العلاجية

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تمتلك كل المقومات لصدارة الوجهات في مجالي السياحة العلاجية والاستشفائية، متابعا: نمتلك مقومات كبيرة ولدينا مستشفى علاجية داخل المحافظة سيتم افتتاحها قريبا.

وأضاف "محمد الزملوط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك عدة معوقات ولكن اهتمام الدولة ومجلس الوزراء سيعمل على إزالتها سريعا، منوها بأن نسبة الإشغال تتخطى الـ 70% خلال الموسم السياحي الشتوي.

ولفت إلى أنه تم افتتاح الصحراء البيضاء، وتعمل بشكل واضح على جذب السياحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وشبكة الاتصالات والإنترنت.