سوق سوداء.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر من حدوث فجوة في الإنتاج

قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار طبق البيض والدواجن شهدوا تراجعا نسبيا خلال الفترة الماضية، متابعا: الأسعار انخفضت بعد الإفراج عن الأعلاف.

وأضاف "ثروت الزيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أننا مازلنا في حاجة إلى الإفراج عن المزيد من الأعلاف، منوها بأن قلة الإفراجات تسببت في وجود سوق سوداء، بالرغم من أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن.

واسترسل: احتياجاتنا الشهرية تتجاوز 900 ألف طن ذرة وصويا"، لافتا: "ما تم الإفراج الإفراج عنه من الموانئ تجاوز 800 ألف طن.

وشدد على أن هناك استجابات واضحة من قبل الدولة والحكومة، ولكننا في حاجة إلى زيادة نسبة الإفراجات، لعدم حدوث فجوة في الإنتاج.

