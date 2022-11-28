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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل؟.. الشيخ الشعراوي: بـ 33 كلمة

بماذا كان يدعو الرسول
بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل

بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل ؟، لاشك أن هذا الاستفهام يهم أولئك الذين يتبعون هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ويلتمسون فيه النجاة والثواب والأجر الكبير، واغتنام الفضل العظيم، ويتساءل من يقوم الليل منهم خاصة بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل ؟، لعل به يفوزون بدعاء مستجاب يحقق أحلامهم.

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بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل

بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل ؟، أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة رحمه الله ووزير الأوقاف الأسبق، أن هناك دعاء من ثلاثة وثلاثين كلمة ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو به إذا قام من الليل ، مشيرًا إلى أن الله تعالى هو من علمه لرسوله الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- ليستجيب له، ويكون لنا دليلاً نهتدي به .

وأضاف “ الشعراوي” في فيديو له بموقع اليوتيوب، أنه لما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- بأي شيء كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو إذا قام في الليل، قالت رضي اللّه عنها: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم).

 واستشهد بما روى مسلم في صحيحه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -رضي الله تعالى  عنه- قال: سألت عائشة رضي اللّه عنها بأي شيء كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت رضي اللّه عنها: كان رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إذا قام من الليل افتتح صلاته : (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) "رواه مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها".

 

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