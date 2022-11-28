‎أسعار وشروط حضور حفل نانسي عجرم ووائل كفوري بموسم الرياض

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي لها مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

جاءت فئات تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري في خمس فئات، تبدأ من الفئة Silver بـ 110.26 دولار، وفئة Gold بـ 157.51 دولار، فئة Platinum بـ 236.27 دولار، فئة Diamond بـ 315.03 دولار، وتنتهي بفئة Royal بـ 472.54 دولار.

وجاءت شروط الحفل كالتالي: "ممنوع دخول الكاميرات واجهزة التسجيل، السن من ١٢ عام، ممنوع التدخين، كما يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، ويتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة.

يذكر أن شاركت الفنانة نانسي عجرم، صورًا من حفلها الأخير بمصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت نانسي عجرم، الشكر للجمهور، قائلة: “مصر تجعلني أشعر بالامتنان”.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم احتفالية عالمية ضخمة داخل نايا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور الآلاف من المشاهير من مختلف الجنسيات العربية.



وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الاحتفالية ال dj ياسر الحريري.