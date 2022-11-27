نانسي عجرم تشكر جمهورها بمصر على حسن الاستقبال

شاركت الفنانة نانسي عجرم، صورًا من حفلها الأخير بمصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت نانسي عجرم، الشكر للجمهور، قائلة: “مصر تجعلني أشعر بالامتنان”.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم احتفالية عالمية ضخمة داخل نايا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور الآلاف من المشاهير من مختلف الجنسيات العربية.



وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الاحتفالية ال dj العالمي ياسر الحريري.

شهد حفل نانسي العديد من الاستعراضات العالمية وأحيت أولى فقراته ال dj ندى التي قدمت عدد من التراكات والريمكسات الغربية التى أضفت المزيد من أجواء الرقي.