صرف معاشات شهر ديسمبر.. الخميس المقبل

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات على المستحقين

صرف معاشات شهر ديسمبر

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتوفير إجراءات صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢ الخميس القادم الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر ديسمبر الخميس القادم الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢، ويتم الصرف لكل المستحقين من خلال منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلية .

منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر

من جانب آخر يواصل بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلى بمختلف البنوك على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالزيادة الجديدة، لكل المستحقين.

وكانت قد شهدت منافذ صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 انتظام فى عمليات الصرف، مع تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات .

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 آلاف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث في بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٢ متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة .

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وكانت قد بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الحديدة بداية من ١ نوفمبر ٢٠٢٢ .



وكان قد أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته لكافة قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية".

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا الزيادة التي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف المنحة الاستثنائية، تم تنفيذها مع صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عملت بكامل طاقتها الشهر الماضى ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة للمستحقين البالغ عددهم 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".

من جهتها وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

بنك ناصر الاجتماعى

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومى مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أنه تم الغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

و تكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الاسبوع الماضى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.