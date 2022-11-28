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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: حريصون على التواصل المستمر مع النواب لخدمة سوق العمل

صدى البلد

التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة ؛ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة ملفات مشتركة، خاصة قضايا العمل.

 

وأكد الوزير حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب بهدف الحوار والنقاش، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكافة محاوره.

 

ثَمَن شحاتة الدور الذي لعبه الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المشروع المُقدم من الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، مما سيحقق المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج.


 حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـالشيوخ، والنائب خالد عيش عضو اللجنة ،ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

أكد وزير القوى العاملة أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للوطن وللمواطن بكل مصداقية وشفافية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك ملفات على رأس الأولويات منها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتأهيل ،وتوفير فرص عمل حقيقية ،وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج ،إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج، وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوازن في علاقات العمل.

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IMG-20221128-WA0013
IMG-20221128-WA0014
IMG-20221128-WA0014

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