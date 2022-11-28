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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: السوشيال ميديا من أسباب ارتفاع حقوق رعاية الأهلي

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الاهلي تباهي بأعداد متابعيه والتفاعل عبر السوشيال ميديا هو نوع مهم من التسويق، جمهور الأهلي وضع ناديه رقم 1.

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وقال شبانة في تصريحات برنامجه بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC " الاهلي هو الأول في التفاعل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وجاء سيمبا التنزاني في المركز الثاني، والرجاء والوداد المغربيين في المركزين الثالث والرابع، ويانج أفريكانز خامسًا".

واضاف: "كل هذه الأمور تمنح الأهلي، رعاية ضخمة، وكنت انتظر من جمهور الزمالك ان يقوم بالتفاعل مع صفحات ناديه بالشكل الذي تقوم به جماهير الأهلي".

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وأردف شبانة : "الغيابات فى الأهلي كانت كثيرة، ولكن عدد من الاساسيين كانوا على مقاعد البدلاء مثل ديانج وشريف وبرونو سافيو، المدير الفني للأهلي لم يُخاطر في المباريات السابقة، لكنه خاطر امام المقاولون العرب ومواجهات الكأس لا تحتمل المغامرة".

واضاف: "الزمالك أيضا حقق فوزا هاما على المصري في مباراة متوسطة المستوى، نيمار سجل الهدف وشارك في مركز الجناح الأيسر وقدم أداءً رائعًا".

محمد شبانة النادي الأهلي جمهور الأهلي سيمبا التنزاني الرجاء والوداد يانج أفريكانز

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