عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL لميناء بورسعيد

السفينة السياحية
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة السياحية celestyal CRYSTAL كريستال السماوية، وعلى متنها 658 راكب و 408 أفراد طاقم السفينة قادمة من ميناء بيريوس باليونان حيث يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والتوجه إلى متحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة .

وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة .

وهذه هي الرحلة الثانية للسفينة خلال أسبوع مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة بقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.

 

السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
السفينة السياحية Celestyal CRYSTAL
بورسعيد Celestyal السفينة السياحية القاهرة التفتيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1750 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الفراخ بـ31 جنيهًا والبيض رخص| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تحذير عاجل بشأن شراء الذهب بعد تخطيه 1700 جنيه.. لماذا؟

إعانة شهرية وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات لهذه الفئة | تفاصيل

تستمر 48 ساعة.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة يصل لـ7 درجات

بعد أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

فتاة العرب.. من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها جوجل؟

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

ترشيحاتنا

شكري يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم المسار الدستوري بليبيا

بعد تأجيل محاكمته .. رئيس جامعة دمنهور الأسبق يواجه هذه العقوبة بتهمة الرشوة

الغنوشي إلى القضاء مجددا.. ماذا ينتظر زعيم إخوان تونس ؟

قرار مفاجئ من فيفا بشأن هدف المغرب الأول في شباك بلجيكا

إيران مشكلة دولية وليست إسرائيلية.. وزير دفاع الاحتلال يهدد بالتحرك ضد طهران

تسعدك | علي جمعة يكشف عن خطوات تطهير القلب من الغل والحقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء.. خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج

أعراض التسمم الدموي القاتل وطرق الوقاية منه

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. شاهد صور صدمت الجمهور لوفاء سالم

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

فيديو

تحولت إلى حرب مولوتوف بالشرقية.. مشاجرة بين 7 سيدات تنتهي بمأساة| فيديوجراف

أجور خيالة.. كم يتقاضى حكام كأس العالم 2022 ؟

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ