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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يعدد دور المجلس الأعلى للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية | فيديو

الدكتور هاني أبو
الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير الاقتصادي

قال الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير الاقتصادي ، إن المجلس الأعلى للاستثمار ليس مجلسا جديدا ، وهو منصوص عليه في قانون 72 لسنة 2017 ، وتم تشكيله في عام 2017 ، ومصر بصدد إعادة تشكيله ، واحيائه ، وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية .

 

وتابع الدكتور هاني أبو الفتوح ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المجلس يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي ، والمسؤولين في الهيئات المتعلقة أعمالها بالاستثمار ، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال ، مشيرا إلى أن مواد الدستور حددت اختصاص المجلس الأعلى للاستثمار .

 

وأردف ، أن الدستور وضح 11 اختصاصا من اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار ، ومنها مسؤولية استعراض تحديثات الخريطة الاستثمارية ، ووضع الإطار الإصلاح التشريعي والإداري لخلق بيئة استثمارية محفزة ، ومراجعة أليات فض النزاعات ، والتحكيم الدولي ، وإزالة العقبات أمام المستثمرين . 
 

المجلس الأعلى للاستثمار برنامج صباح الخير يا مصر الدكتور هاتي أبو الفتوح الخبير الاقتصادي توك شو

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