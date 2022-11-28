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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص عليه وبلغ.. ضبط مُزارع قتل شقيقه عمدًا في سوهاج بسبب المخدرات

صدى البلد

لقي عاطل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه على يدي شقيقه؛ إثر تعديه عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ إثر نشوب خلافات بينهما على تعاطي المواد المُخدرة، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (عمار ا م ع- 43 عامًا- مزارع- ويقيم دائرة المركز)، مفاده اكتشافه وفاة شقيقه المدعو (محمود ا م ع- 25 عامًا- عاطل- ويقيم بذات الناحية)، داخل منزله وبه إصابات بالرأس.

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وبالإنتقال والفحص، تبين وجود جثة المذكور مُسجاة على الأرض بغرفة بالطابق الأول علوي، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بـ 3 جروح طولية بفروة الرأس.

وأفاد المُبلغ المذكور بأنه كان متواجدًا وزوجته وأولاده طرف أهلية زوجته وعند عودته اكتشف وفاة شقيقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأثبتت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، حرر المُبلغ المذكور محضرًا بتضرره من شقيقه المتوفي؛ لتعديه عليه بالضرب؛ بسبب معاتبته له لتعاطيه المواد المُخدرة وطلب مبلغ مالي منه ورفضه ذلك.

وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، وأنه عقب عودته أمس من تحرير المحضر، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على شقيقه، باستخدام عصا خشبية مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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