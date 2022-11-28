تجديد حبس طالب قتل والدة صديقه في سوهاج.. التفاصيل

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بقتل والدة صديقه الستينية خنقًا، بعد أن شاهدته وهو يُحاول سرقة مبلغًا ماليًا من منزلها، بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ربة منزل ستينية، داخل منزلها، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المدعوة (س. أ- 62 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة قسم طهطا)، وبمناظرة الجثة ظاهريًا، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وآثار دماء بمنطقة الأذن.

وأثبتت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع الذي تُقيم فيه المجني عليها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجلها، طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لسرقة مبلغ مالي قدره 5000 جنيه، بعد أن علم به من صديقه.

وفور مشاهدة المجني عليها له، خنقها وفرَّ هاربًا من أعلى سطح المنزل إلى أحد المنازل المجاورة له.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.