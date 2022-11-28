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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض الموسم الرابع من You

You
You

أعلنت منصة نتفلكيس العالمية عن مواعيد عرض الجزء الرابع من مسلسل You ، والذي حققت المواسم السابقة منه نجاحا كبيرا.

 

حيث كشفت نتفلكيس عن عرض الجزء الأول من مسلسل You يوم 9 فبراير من عام 2023 اما الجزء والثاني من الموسم ذاته سوف يعرض يوم 9 مارس. 

 

يتضمن الموسم الثالث من مسلسل You  تحديات العلاقة الزوجية والأسرية، وتوجه الزوجان لمتخصص لإصلاح علاقتهما التي تجتمع على شيء واحد فقط وهو العنف والقتل. 

تفاصيل مسلسل You

تدور أحداث مسلسل You حول جو جولدبرج شاب هادئ يعمل في مكتبة لكنه في الحقيقة مريض نفسيا يتطفل على الآخرين ويبحث عن الحب، وحينما لا يجده يقتل الشخصية التي كان واقعا في غرامها حتى يقابل شريكته التي تتمتع بنفس خصاله، ويكتشف أنها حامل منه قبل أن يتركها. 

 

ونشرت منصة نتفليكس منذ أيام أول فيديو دعائي للموسم الثالث من مسلسل الإثارة الشهير You وكشفت فيه عن موعد طرحه، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

 

وشهد التريلر الخاص بالموسم الرابع قلق جو جولدبيرج الشخصية الرئيسية السيكوباتية التي أحبها الجمهور في الموسم الأول والثاني، بعدما أصبح أبا، وتورطه في قتل سيدة جديدة بعدما قتل حبيبته في الأجزاء السابقة.

You نتفليكس منصة نتفليكس مسلسل You منصة نتفلكيس

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