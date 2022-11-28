غانا تفاجئ كوريا الجنوبية بهدفين في الشوط الأول بكأس العالم| فيديو

انتهى الشوط الأول، من مواجهة منتخبي كوريا الجنوبية ونظيره غانا، بتقدم الأخير بنتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

وجاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 24 عن طريق المدافع الغاني محمد ساليسو، بينما سجل محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وبعد إخفاقهما في تحقيق الفوز في مباراتهما الأولى بالمونديال، يسعى منتخبا غانا وكوريا الجنوبية للتمسك بآمالهما في الصعود للأدوار الإقصائية، خلال مباراتهما اليوم.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

حراسة المرمى : لورانس آتي

خط الدفاع: طارق لامبتي - محمد ساليسو - دانيال أمارتي

خط الوسط : جيديون مينساه - توماس بارتي - محمد قدوس - ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: جوردان ايو - أندريه ايو - إيناكي ويليامز.

وجاء تشكيل كوريا كالتالي:

حراسة المرمى: جيو كيم سون

خط الدفاع : سو جين كيم - جا مين كيم - هوان كيم - وون كيم يونج

خط الوسط: يونج وو يونج - هوانج إنبيوم - جون كو تشوان - وونج جيونج

خط الوسط : تشونج سو - سون.