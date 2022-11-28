بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في شرم الشيخ.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جمبسوت طويل باللون الأسود واتسم بنقوشات الورد التي زادت من اناقتها و نسقت معه تي شيرت ذا اكمام مكشوفة باللون الأبيض.

أنتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح باللون الأسود، مع حقيبة خوص كبيرة الحجم، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة و الغير مبالغ فيها.