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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين في خلية "استهداف الكنائس"

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد حماد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين إثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية استهداف الكنائس".  

وعاقبت أحمد سامي عليوة والمتهم محمود عبد الله السيد، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات.

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المشدد 7 سنوات لـ متهمين في خلية استهداف الكنائس

وجهت النيابة العامة للمتهمين في خلية استهداف الكنائس، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية.

تفاصيل اتهامات خلية استهداف الكنائس

كما وجهت النيابة للمتهمين في قضية خلية استهداف الكنائس، إنهم تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.

وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بقضية استهداف الكنائس بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.

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