رضا حجازي: خريجي التعليم الفني بمصر مطلوبين من دول العالم

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم "الأحد"، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم بمقر التنسيقية بوسط البلد، لمناقشة خطة الدولة تجاه المراحل التعليمية المختلفة وأبرز التحديات التي تواجه الدولة والطلاب.

وفي بداية اللقاء رحبت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية بالوزير ثم استعرضت تعريفا موجزا عن التنسيقية، داعية الوزير لعرض خطته التعليمية وتوضيح العديد من النقاط التي تثير التساؤل لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وتحدث الوزير عن التعليم الفني، مشيراً إلى أن القيادة السياسية أوصت بزيادة عدد مراكز التدريب لأن التعليم الفني هو قاطرة التقدم، وأن الطالب الذي يتعلم نظري فقط لن يتمكن من التحصيل بصورة جيدة لأن التدريب العملي هو الأساس، مؤكداً أن الخريجين المصريين من التعليم الفني باتوا مطلوبين في الكثير من دول العالم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استراتيجية وخطة الوزارة، قائلا: إن كل ما كان يهمه وقت بداية الدراسة هو عودة الطلاب بشكل منتظم للمدارس بعد سنوات كورونا التي شهدت حالة من الركود، ما استوجب اتخاذ عدة إجراءات لإعادة الطلاب للمدارس كان من بينها اعتماد يوم الأنشطة وبدء تجربته على 25% من المدارس بمختلف إدارات الجمهورية مع بداية العام الدراسي وتم استكمال المرحلة الثانية بدخول نسبة ٢٥٪؜ لينتهي الفصل الدراسي الأول بتطبيق يوم الأنشطة داخل ٥٠٪؜ من المدارس.

كما تحدث الوزير عن إعادة العمل بنظام أعمال السنة وعن امتحانات الثانوية العامة والتظلمات والمشروعات البحثية التي تمثل خطوة هامة في العملية التعليمية والتي تتماشى مع الصفات التي تتطلبها وظائف المستقبل.