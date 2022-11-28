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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى عن مؤتمر امتحانات الثانوية: "كان ناقص الوزير يقول الأسئلة".. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، لإعلان دليل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة.

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امتحانات الثانوية العامة.. زيادة أسئلة الاختيار والتصحيح إلكتروني| فيديو

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85% من الأسئلة اختيار متعدد.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد": "كان ناقص وزير التربية والتعليم يقول أسئلة امتحان الثانوية العامة".

وأشار: “وزير التعليم كان بيوضح امتحان الثانوية العامة، وأول مرة يحدث هذا ولم نرى هذا في حياتنا”.

وتابع: "الثانوية العامة كانت بعبع لكن الآن لم تصبح هكذا"، مشددا: "مطلوب من الطلاب المذاكرة فقط والتركيز على المذاكرة والدروس".
 

أحمد موسى وزير التعليم امتحان الثانوية العامة الثانوية العامة الإعلامي أحمد موسى

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