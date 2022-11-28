أحمد موسى عن مؤتمر امتحانات الثانوية: "كان ناقص الوزير يقول الأسئلة".. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، لإعلان دليل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "كان ناقص وزير التربية والتعليم يقول أسئلة امتحان الثانوية العامة".

وأشار: “وزير التعليم كان بيوضح امتحان الثانوية العامة، وأول مرة يحدث هذا ولم نرى هذا في حياتنا”.

وتابع: "الثانوية العامة كانت بعبع لكن الآن لم تصبح هكذا"، مشددا: "مطلوب من الطلاب المذاكرة فقط والتركيز على المذاكرة والدروس".

