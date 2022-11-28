85% من الأسئلة اختيار متعدد.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم.

وقال الكاتب الصحفي، رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نسب الدرجات على الأسئلة المقالية 15% و85% على الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد"

وأوضح: "وزير التعليم أعطى شكل لنظام امتحان الثانوية العامة وهو أن عدد الاسئلة التي ستكون بنظام الاختيار المتعدد ستكون أكثر".

وتابع: "في مادة اللغة العربية ستكون هناك 4 أسئلة مقالية، منها سؤال خاص بالتعبير عليه 6 درجات"، مضيفا: "15 % من الأسئلة ستكون مقالية والنسبة الباقية تكون على هيئة اختيار من متعدد وسيتم التوسع في السنوات المقبلة في نسبة الأسئلة المقالية لأنها تقيس قدرة الطالب في التعبير عن نفسه".

