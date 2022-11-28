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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: مصر وقعت العديد من الاتفاقيات خلال قمة المناخ.. فيديو

قمة المناخ
قمة المناخ

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن مصر عقد قمة المناخ في شرم الشيخ وعقدت معها الكثير من الاتفاقيات وكثير من التعاقدات والتواصلات والتشابكات والتداخلات الاقتصادية والتعاون المشترك في ملفات مختلفة على رأسها مشروعات تميل للاتجاه التنموي في مصر، وهذه المشروعات التي تم التعاقد عليها لابد من بدء تنفيذها، بواسطة توجيهات رئاسية في هذا الأمر ومتابعة من الرئيس السيسي بشخصه في هذا الملف.

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وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل فرق عمل متخصصة بالوزارات للانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تم التعاقد عليها.

وتابعت قصواء الخلالي: "احنا متعاقدناش بس ولكن هناك توجيهات مستمرة بأن كل هذه المشروعات التي تم التعاقد عليها لابد من إنهاء الإجراءات الخاصة بها والاستفادة منها بأقصى سرعة ممكنة، وذلك من خلال التطبيق على الأرض".

وواصلت: "نستشف الرؤية العامة والخطة العامة للدولة من خلال اهتمام بشخص الرئيس بأنه يتابع التنفيذيين على الأرض وتفاصيل تطبيق هذه الاتفاقيات والتعاقدات والتحقق والاستفادة الكبرى من هذه القمة بالنسبة للمصريين، وهذا هو الشق الاقتصادي العام الذي نرصد منه الأشياء التي تحققت أو التي تم الاستفادة منها بشكل عام".

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