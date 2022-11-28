«شباب كفر الشيخ» تنظم الورشة التدريبية للمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ..شاهد

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريب المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية، على مدار يومى 28 و29 نوفمبر.

ويأتي ذلك لصقل مهاراتهم فى كتابة النص الخبري و محددات الرسالة الإعلامية المقدمة عن كيان المؤسسة الرياضية بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي ذلك في سياق النهج الجديد للوزارة نحو إستراتيجية التحول الرقمي وتطوير السياسة الإعلامية لها ووفق خطة وحدة المنسقين الإعلاميين برئاسة الدكتور محمد فوزى، رئيس الوحدة و المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تتابع عن كثب الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية المقدمة بهدف تكثيف التغطية الإعلامية لنشاط مراكز الشباب والأندية الرياضية ودور المنسق الإعلامي بالإدارة الفرعية فى متابعة العمل ونقل الخبرات للمنسقين بمراكز الشباب، لتقديم الإنجازات التي تتحقق على أيدى الأبطال الرياضيين، المبادرات الشبابية و خطوات نجاح أعضاء برلمان الشباب و مهرجان ابداع و جذب الأطفال إلى فاعليات فنية وثقافية عدة تقدم من خلال مراكز الشباب، والعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقدمها المديرية لكافة فئات المجتمع فى ظل السياسة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة.

نفذ الورشة التدريبية، رشا محيى الدين المنسق الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والتي تناولت توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والوسيلة الأنسب في توصيل الرسالة للجمهور المستهدف، واتخاذ القرار المناسب لتقديم الرسالة عبر الوسيلة الأكثر تأثيراً وتلبى احتياج المتلقى، مع التأكيد على استغلال قوة تأثير وسائل التواصل الإجتماعي و سرعة انتشار الأخبار عبرها ودقة اختيار الكلمة والصورة التى تحمل المضمون الإعلامي الذى يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع بشكل يحقق أفضل النتائج المرجوة.

كما تضمنت الورشة التدريبية، صياغة النص الخبرى ومكونات الخبر من اختيار عنوان مناسب جاذب بكلمات موجزة يشمل تلخيص وإبراز أهم ما في الخبر والجاذبية والبعد عن المصطلحات الصعبة، و المقدمة التى تركز علي أهم المعلومات والنقاط الهامة، و تجيب على أكبر قدر من الأسئلة الستة «من، ماذا، أين، متى، لماذا، كيف » والترتيب المنطقي المتسلسل للأفكار المقدمة خلال الفقرات التالية و خلفيات الخبر و الخاتمة.

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