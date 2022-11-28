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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يحتفل بجائزة أفضل لاعب في مصر.. شاهد

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صورًا محتفلًا بجائزة أفضل لاعب في مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وتفاعل الجمهور مع المنشور بالتعليقات الإيجابية متمنين له أداء أفضل فيما هو قادم.

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ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وحمزة المثلوثي، على هامش التدريبات التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى الثلاثي، الفقرة التأهيلية في بداية المران مع زملائهم بالفريق، وعقب ذلك خاضوا تدريبات خفيفة بالكرة بشكل منفرد بالإضافة إلى بعض الفقرات التأهيلية.

جاء ذلك لعلاج حالة الإرهاق لدى الثلاثي وتجهيزهم بالشكل المناسب وفقا للبرنامج الموضوع استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو

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