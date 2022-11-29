يناير كل عام .. قرار عاجل من التأمينات لزيادة قيمة المعاش

زف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، بشرى لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن يتم العمل على إصلاح قيمة المعاش خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن أقل مرتب ١٧٠٠ جنيه لمن يدخل مظلة التأمين الاجتماعي، وأعلى راتب ما يقرب من ١٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن :"مش هنغلط الغلطة القديمة، ونقول رقم مناسب في الوقت الحالي، وبعد ١٠ أعوام يكون ضعيف".

كل يناير

وتابع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، انه قررنا تحريك الراتب في التأمينات كل يناير، أي بشكل سنوي، حتى تتوافق مع التغيرات في قيمة الراتب كل عام.