ما سبب مشكلة تدنى المعاشات.. رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يجيب|فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،أنه من الآثار المباشرة لتطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 هو و1105 جنيها في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8 آلاف و720 جنيها.



وأضاف " عوض " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الاثنين ، أن السبب الحقيقي في تدني قيم المعاشات قبل 2014 هو أن التأمينات كانت لا تؤمن على المواطن بالأجر الحقيقي للمواطن ، مشيرا الى أن هناك زيادة الحدود الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية كل عام.

وتابع :" علاج مشكلة تدنى المعاشات ، حيث إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين".



وأوضح " اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " ، أنه من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لـمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.