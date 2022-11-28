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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

معاش
معاش

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الهيئة بدأت حركة إصلاح بنسبة 1000%، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية.

وأشار عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن القانون الجديد وضع كل محاور الإصلاح، وبينها فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وتقسيط الأموال المستحقة للتأمينات على مدار 50 عامًا، وإصلاح قيم معاشات المواطنين.

ونوه عوض إلي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات سيكون 1700 جنيه، اعتبارًا من يناير 2023، قائلًا إن الحد الأقصى لأجر الاشتراك سيكون 8720 جنيها.

واضاف عوض، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بدأ بـ35 جنيهًا، ثم ظل الحد الأقصى في معاش الأجر المتغير 500 جنيه لمدة 16 عامًا، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات.

ونوه عوض إلى أن «إصلاح تلك المنظومة يستغرق وقتًا»، معقبًا: «بدأنا إصلاحًا متدرجًا من 3 سنوات، والآن يوم ما يطلع الشخص معاش يوم 2 يناير، فلن تقل قيمته عن 1105 جنيهات».

اللواء جمال عوض حضرة المواطن الحد الأدنى قيمة المعاشات

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