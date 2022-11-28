عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية شراب شيفون باللون البنفسجى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية استعدادا لطرحها مع بداية العام الجديد.

هيفاء وهبي سجلت الأغنية داخل أحد استديوهات الصوت بالقاهرة مع خالد تهامي.

وتستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير المشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، في منطقة أكتوبر .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

 

 

 

أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

ترشيحاتنا

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

بسبب الدعم المستمر لأوكرانيا.. الحكومة الألمانية تعلن نقص ذخيرة أسلحة الجيش

ارتفاع معدلات الإدمان بين طلاب الثانوية العامة.. كيف تعالج مجانا وبدون فضائح؟

برونو فيرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال وأوروجواي بكأس العالم 2022

حكم بيع الثمار قبل نضجها.. دار الإفتاء تجيب

معاقبة ميتا بقيمة 275 مليون دولار في أوروبا.. التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

فيديو

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ