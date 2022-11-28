مايا مرسي: اختيار نيفين عثمان أمينا عاما للطفولة والأمومة منصب مستحق

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المهندسة نيفين عثمان لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينها فى منصب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أنه منصب مستحق للمهندسة نيفين عثمان لتاريخها وخبراتها الطويلة فى قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، وعبرت عن خالص أمنياتها لها بالنجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد.

يذكر أن المهندسة نيفين عثمان، عملت كخبيرة تنموية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وكمستشارة لوزير التضامن الاجتماعي للتغذية المدرسية والمجتمع المدنى وتنمية الطفولة المبكرة ، وقد تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة وتقلدت عدد من المناصب منها مهندسة تخطيط فى الهيئة القومية للانفاق، وانضمت للعمل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ثم برنامج الأغذية العالمي لمدة 20 عاما في مجالات عمل الأطفال، وريادة الأعمال النسائية، والتعاونيات، والتدريب المهني، والتعليم المجتمعي والرسمى، والتغذية المدرسية.