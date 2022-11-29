ثروات مفقودة يجهلها المسئولون بالصحراء السوداء في الوادي الجديد.. صور

تقع الصحراء السوداء في شمال مركز الفرافره بمحافظة الوادي الجديد، حيث تبعد الصحراء السوداء قليلاً عن شمال الصحراء البيضاء، لكنها قريبة من الواحات البحرية أكثر من واحة الفرافرة؛ بحيث تبعد 50 كم تقريباً جنوب مدينة البويطي تآكلت الجبال لتغطي الصحراء بطبقة من المسحوق الأسود والصخور مما منح المكان اسمه وتعد واحدة من اغرب الصحاري الموجودة في العالم.

يقول الجيولوجي المهندس ابراهيم عبود إن الصحراء السوداء ثأرت منذ عصور ماضية وأخرجت مادة بركانية تسمّى الجاسبر، وهي المادة التي تتكوّن منها الصخور السوداء ويوجد عند اطرافها تلال بركانية.

وأكد أن منطقتي الصحراء السوداء والواحات البحرية أعلنت محميات طبيعية بسبب غناها وتنوعها البيولوجي كمنطقة أبحاث علمية عالمية، وذلك بعد اكتشاف ثاني أضخم هيكل لديناصور في العالم بالقرب من جبلي الدست والمغرفة على حدود الصحراء السوداء في منطقة متاخمة للبويطي.

وأضاف "عبود" أنه يمكن رؤية الصحراء السوداء أثناء عبور الطريق من الواحات البحرية إلى واحة الفرافرة أو العكس حيث ستشاهد العديد من الغرود والكثبان الرملية والصخور المتعددة الأشكال والألوان والتي لا يعرفها الكثيرون من أبناء المحافظة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص يمرون من الحين للآخر بالجبال السوداء ويأخذون كميات كبيرة من المسحوق الأسود المتناثر أعلى الجبال دون رقيب ما يبرز أن هذا المسحوق الأسود له قيمة يجهلها الكثيرون.

من جانبه أكد إسلام محمود مرشد رحلات سفاري، أن الأحجار السوداء توجد بها معادن نفيسة والتي تحتاج لتحليل معملي ودراسات للتأكد من قيمة المعادن المتواجدة بها ولكن بُعد الجبال السوداء عن أعين المسئولين وعدم اهتمامهم بها جعلها عرضة للنهب من قبل البعض.

ولفت إلى أن معظم المسئولين يجهلون تلك الصحراء ظنًا منهم أنها لا تتبع محافظة الوادي الجديد، علمًا بأن استغلالها كمنتجع سياحي بيئي يوفر العديد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن تسويق المحافظة سياحيًا.

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