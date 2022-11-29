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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتج العراقي سيف عريبي يدعم منة شلبى: متى أصبحنا نتشفى في بعضنا

صدى البلد

 

 


انتقد المنتج والمخرج العراقي سيف عريبي الهجوم اللاذع الذي طال النجمة منة شلبى على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة لحقوقها الإنسانية والقانونية التي ضرب بها عرض الحائط .

وكتب عريبي عبر حسابه على انستجرام قائلا : "بدأت حملة التشهير وفتح النار بصورة بشعة .. وتظاهر الجميع أن كلهم ملائكة وأننا في عالم مثالي .. علقوا المشانق وأصدروا الأحكام في حين أن القانون نفسه يقول "المتهم بريء حتى تثْبُت إدانته" .
دعوا الخلق للخالق .. اتركوا كل شخص وشأنه .. لسنا في عالم مثالي .. نحن في النهاية بشر .. نخطئ ونصيب .. لنا مالنا وعلينا ما علينا ".

واضاف عريبي :" متى أصبحنا نتشفّى في بعضنا البعض بتلك الطريقة ؟! 
تلك هي الحقيقة المُضحكة المُبكية .. ان الجميع يتعاطى المخدرات بشكل أو بآخر .. الجميع يهرب من عالمه ومن واقعه ويُدمن على شئ لا يستطيع الإقلاع عنه .. فلم كل هذة القسوة ؟! .. لماذا لم نعطها حق الرد .. أو نعط أن أنفسنا فرصة تبين حقيقة الأمر ؟!
هل رمي الناس بالباطل أصبح سهلاً لهذة الدرجة ؟! .. هل تشويه سمعة الناس أصبح هيّناً ؟! .. الكل قضاه ؟! .. الكل على علم بالقانون ؟! .. الكل يصدر الأحكام من تلقاء نفسه ؟!".

واختتم عريبي كلمته قائلا :" تذكروا اننا لولا ستر الله علينا ما استطعنا ان ننظر في وجوه بعضنا البعض ..وتذكروا قصة المرأة المتهمة بالفاحشة حينما أرادوا رجمها وأرادوا أن يحرجوا المسيح عليه السلام بأن يشارك هو في رجمها  فقال لهم "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر لما رآهم يتعاملون معها بقسوة المتعالي وبغلظة المتكبر. فلما قالها لهم رجعوا فلم يرجمها أحد".


وكان اخر ظهور للمنتج سيف عريبي خلال إحتفالية علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 44 ووشهد الحفل لقاءات جانبية له مع نجوم الفن بمصر والعالم العربي من أجل الترشيحات لأعمال سينمائية ودرامية عالمية يجرى الترتيب لها عقب انتهائه من فيلم الغربان للفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد والذي من المقرر إطلاق العرض الأول له  بالمملكة العربية السعودية الموسم الصيفي.

ويعد عريبي احد الداعمين لصناعة السينما المصرية بعدد من الاعمال منها الهرم الرابع و 122 و القرد بيتكلم  ..و إنتهي مؤخرا من بناء مدينة بتكلفة 12 مليون دولار بمحافظة الفيوم لاستكمال تصوير مشاهد فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وأسماء ابو اليزيد ويشارك في الإنتاج تامر نصر.

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