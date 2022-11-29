إطلاق قمر صناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قمرًا صناعيًا تابعًا لوزارة الدفاع الروسية، أُطلق من ميناء بليسيتسك الفضائي.

وبحسب الوزارة، فإن إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي من طراز سويوز-2.1 بي، تم بشكل روتيني، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضافت الوزارة أن "المركبة الفضائية وضعت القمر الصناعي في المدار المحدد لها في الوقت المحدد.. وتم تحديد القمر الصناعي باسم كوزموس-2564.

وقالت الوزارة، إن "الأنظمة الموجودة على متن القمر الصناعي تعمل بشكل روتيني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في وقت سابق، إن قوات الفضاء الروسية أطلقت الصاروخ لصالح الوزارة من ميناء بليسيتسك الفضائي الساعة 6:17 مساءً توقيت موسكو.