ياسر إدريس: السودان قادرة على استضافة بطولة إفريقيا للسباحة

زار المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية دولة السودان الشقيقة ممثلا عن الاتحاد الأفريقي للوقوف على مدى جاهزية استضافة البطولة الأفريقية المقرر إقامتها 2023.

وشهد وفد الاتحاد الأفريقي تواجد إسلام إبراهيم، عضو اتحاد السباحة المصري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي وخبير المياه المفتوحة.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المسابح بالسودان منها مسبح النيل العالمي، مسبح بركة الملوك وأكاديمية الأمن بسوبا وكان برفقتهم قادة الاتحاد السوداني للسباحة برئاسة الأستاذ طارق عبد السلام دياب.

وبدأت الجولة بنادي النيل العالمي حيث تففد الوفد المسبح وقدم بعض الملاحظات فيه، وأشاد الوفد بنادي النيل العالمي ومايمتلك من إمكانيات شملت العديد من المناشط الرياضية بما فيها المسابح وصالة الجمانزيوم وغيرها من الملاعب مشيدين بالدور الكبير الذي قام به قادة النادي للنهوض بالرياضة السودانية.

جولة سودانية

وجاءت الجولة الثانية لمسبح بركة الملوك رافقهم فيها عدد من قادة الرياضة منهم محمد الصادق مستشار وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، محمود السر سكرتير اللجنة الأولمبية و قادة اتحاد السباحة ممثلا في رئيس الاتحاد طارق دياب ووليد عيد سكرتير الاتحاد، يوسف محمد عضو الاتحاد، السباحة سارة جاد الله رئيس لجنة التدريب، سهام محمد المدير التنفيذي للاتحاد بجانب عدد من ممثلي إدارة الرياضة العسكرية بقيادة النقيب منتصر والإعلام.

وقام الوفد بطواف شامل للمسبح وأشادوا به كما طالبوا بتوفير بعض المعينات ابرزها الساعة وكان هنالك تامين من البعض علي مسبح بركة الملوك الذي يعتبر اكثر جاهزية لاستضافة البطولة.

وواصل الوفد الطواف حيث سجل زيارة لأكاديمية الأمن بسوبا وكان في استقبالهم الفريق دكتور ابراهيم منصور نائب مدير الأكاديمية الذي قدم فذلكة تاريخية عن الأكاديمية منذ إنشائها مرروا بالمراحل والتطور الذي شهدته الأكاديمية واهتمامهم بالجوانب الرياضية بإنشاء عدد من الملاعب داخل الاكاديمية.

ترحيب دياب

ورحب طارق عبد السلام دياب رئيس الاتحاد السوداني للسباحة بوفد الاتحاد الافريقي مبينا أنهم بصدد إستضافة البطولة الأفريقية في 2023 مشيرا إلي أن السودان يضم عدد من المسابح وسيكون هنالك تعاون بين الاتحاد السوداني والمصري للسباحة مع المتابعة الدقيقة من أجل الوصول لمنصات التتويج مشيداً بالمهندس ياسر إدريس والانجازات التي حققها لمصر عبر السباحة كما اشاد باسلام ابراهيم الذي ظل يساهم في تنظيم عدد من الفعاليات وكان سببا في نجاحها مؤكدا مواصلة جهودهم لتنظيم البطولة الافريقية بالسودان.

إشادة إدريس

وأكد المهندس ياسر إدريس، أن الاتحاد السوداني للسباحة تقدم بطلب لاستضافة البطولة الإفريقية، بناءاً عليه تم تكليفه من قبل الاتحاد الأفريقي لزيارة السودان والوقوف علي الاستعدادات وتفقد المسابح، مشيدا بمسبح بركة الملوك الذي يعتبر أكثر المسابح جاهزية مبيناً أن نادي النيل من الأندية الراقية بالسودان ولكن المسبح إجتماعي اكثر من أنه رياضي وطالب البعثات الأفريقية بزيارة هذا المبني عند حضورها للسودان، لانه يعتبر من المنشآت المميزة والحضارية.

واكد رئيس الاتحاد المصري للسباحة أنه تدرج في السباحة منذ أن لاعباً في السباحة ثم مدرباً وعضواً بنادي الزمالك وتقلد منصب رئيس الاتحاد لأكثر من دورة وصولاً لتنفيذي الإتحاد الإفريقي.

وعبر عن سعادته لزيارة دولة السودان الشقيقة، وأن هناك تعاون مثمر بين الاتحاد المصري ونظيره السوداني من أجل تطوير اللعبة والمنشآت.

من جانبه قال إسلام إبراهيم عضو الاتحاد المصري للسباحة، أن هذه الزيارة الأولي له للسودان، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من الدول الأفريقية ستشارك في البطولة وسيقوم المهندس ياسر برفع تقريره للاتحاد الافريقي لتأكيد إقامة البطولة بالسودان لوجود كتير من المميزات.

وأكد محمود السر سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية أن مصر والسودان روح واحدة في جسدين، وأن دعم مصر سيكون سبباً في نجاح البطولة الأفريقية.