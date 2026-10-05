محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المحافظ، في نص البرقية،: "يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة أهالي المحافظة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم، الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة، بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم، وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها".

وأضاف "داعين المولى- عز وجل- أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم، ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة، لتواصلوا مسيرة عطائكم، حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمحافظين، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

كما تقدم بخالص التهنئة إلى أبناء الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.