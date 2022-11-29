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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ردة فعل مذهلة لطفل بعد مصافحة كريستيانو رونالدو| شاهد

ردة فعل مذهلة لطفل
ردة فعل مذهلة لطفل بعد مصافحة كريستيانو رونالدو|شاهد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ردة فعل مذهلة لـ طفل بعد سلامه على أسطورة كرة القدم «كريستيانو رونالدو».

كان الطفل يقف في الصف مع زملائه منتظرًا مرور «كريستيانو رونالدو» عقب انتهاء مباراة البرتغال والأوروجواي بفوز الملاحين 2 مقابل صفر.

رونالدو معروف بتواضعه مع الأطفال ومواقفه اللطيفة برفقتهم، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة BEIN SPORTS عبر حسابها على إنستجرام.

مد الطفل يده إلى «كريستيانو رونالدو» منتظرًا أن يصافحه، وبالفعل مد الدون يده وصافح الطفل بكل عفوية وود.

ردة فعل الطفل

نجح الطفل في التماسك أمام رونالدو وإبداء رد فعل هادئ لكن وبمجرد أن تخطاه التفت إلى صديقه وأبدى اندهاشه وعدم تصديقه لما مر به للتو في مشهد لطيف خطف القلوب.

https://www.instagram.com/reel/ClhTPiCs1u4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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