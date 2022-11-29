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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلمة سحرية بتريَّح.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جمهورها

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “ تويتر ”. 

وكتبت سمية الخشاب: "لما النقاش يزيد عن دقيقتين في كلمة سحرية بتريح على طول، اسمها: أنت صح".

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج ابرام نشأت.

ويذكر أن علقت الفنانة سمية الخشاب، على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حساب حبيب، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين الجميع.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بعد كده يا حبايبي مانتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد إنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان مانحرقش كتير علي الفاضي".

وأضافت في تغريدة أخرى:"أي علاقه تمنها كرامة الإنسان؛ تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله".

سمية الخشاب شيرين عبد الوهاب نضال الشافعي شيرين يده مصر

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