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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة تشارك جمهورها بصورة لها.. و تعلق: الموضوع صعب حبتين

صدى البلد

شاركت الإعلامية بسمة وهبة ،  جمهورها بـ صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت بسمة وهبة قائلة “ الموضوع صعب حبتين  ” . 

 

ويذكر ان وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لنجلها بعد فوز المنتخب السعودي علي الارجنتين، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت بسمة صورة لابنها فى المدرجات، وعلقت قائلة: "ابنى حبيبي رغم انى فوجئت انك سايب المذاكرة وروحت الماتش وقفشتك فى الصورة بس عشان خاطر الفوز الف مبروك لكل سعودي كنتم حقيقي ابطال يابلد الابطال ".

بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة الأرجنتين انستجرام المنتخب السعودي

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