استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه من رصاص الاحتلال في بيت أمر

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت في البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، اصيب خلالها 11 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق، وفقا لوكالة الانباء الفلسيطينية “وفا”.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، و4 إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.