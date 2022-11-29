كوريا الجنوبية: رد غير مسبوق حال إجراء الشمال تجربة نووية جديدة

حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الثلاثاء، الشطر الشمالي من رد مشترك غير مسبوق، حال إجرائها تجربة نووية جديدة من أي نوع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن يون قوله "إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة من أي نوع، فسوف تواجه ردا مشتركا غير مسبوق".

ودعا الرئيس يون الصين إلى منع كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة، قائلا "إن الصين لديها القدرة على التأثير على كوريا الشمالية، ويجب عليها القيام بذلك".

