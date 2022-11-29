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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: رد غير مسبوق حال إجراء الشمال تجربة نووية جديدة

صدى البلد

حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم الثلاثاء، الشطر الشمالي من رد مشترك غير مسبوق، حال إجرائها تجربة نووية جديدة من أي نوع.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن يون قوله "إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة من أي نوع، فسوف تواجه ردا مشتركا غير مسبوق".
ودعا الرئيس يون الصين إلى منع كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة، قائلا "إن الصين لديها القدرة على التأثير على كوريا الشمالية، ويجب عليها القيام بذلك".
 

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