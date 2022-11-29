أحمد حاتم يشارك صورة لطفل يشبهه عبر إنستجرام.. شاهد

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم في الصورة بجانبه صورة طفل يشبهه، ما نال إعجاب متابعيه.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “المطاريد” طرحت بوستر دعائيا جديدا للعمل، تمهيداً لطرحه في السينمات.

ويظهر الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم “المطاريد ” كضيف شرف، حيث تداول نشر صورة له بشكل الشخصية، والتى لاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الشخصية التى يظهر بها الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم المطاريد مختلفة عن الشكل الذى ظهر فى كل أعماله السابقة، حيث ارتدى باروكة ليظهر “أصلع”، بينما ارتدى بدلة ليبدو بـ “كرش”.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، والمخرج ياسر سامي.