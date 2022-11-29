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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات ديسمبر بالزيادة.. احسب مرتبك

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر

بمجرد الانتهاء من صرف  مرتبات شهر نوفمبر تبدأ تساؤلات المواطنين حول موعد صرف مرتبات ديسمبر بالزيادة الجديدة خاصة أن  وزارة المالية تستعد لصرف المرتبات فى 22 ديسمبر.

موعد صرف مرتبات ديسمبر بالزيادة الجديدة

ويتم صرف  مرتبات ديسمبر بالزيادة الجديدة والتى تم اضافتها فى مرتبات نوفمبر وهى الزيادة الاستثنائية 300 جنيه أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ويبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2022،  الخميس الموافق 22 ديسمبر، وتستمر عملية صرف مرتبات ديسمبر حتى الأربعاء الموافق 28 من نفس الشهر.

وجاءت مواعيد صرف صرف مرتبات ديسمبر بالزيادة الجديدة وفق المالية كما يلي :-

- يستمر صرف المرتبات 5 أيام في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تضم قرابة 4.5 مليون موظف

-  يبدأ الصرف الخميس 22 ديسمبر

- يستمر  حتى يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022م.

- يتضمن جدول صرف الرواتب الحد الأدنى للأجور الجديد، بعد قرار صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الاستثنائية

وتتضمن الحد الأدنى للأجور بعد العلاوة والتى من المقرر صرفها مع مرتبات شهر ديسمبر 2022:

- يتضمن الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

- يشمل الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا، بدلا من 5100 جنيه.

-  الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى يبلغ  4800 جنيه، بدلا 4500 جنيه.

-  يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه،  بدلاً من 3900 جنيه.

- يشمل لحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

- ويتضمن الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

- يتضمن الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

- ويشمل الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه.

صرف العلاوة الاستثنائية

يتم صرف العلاوة الاستثنائية 300 جنيها فى مرتبات شهر ديسمبر والتى أعلن عنها مجلس الوزراء فى وقت سابق لجميع موظفي الجهاز الإداري، البالغ عددهم 4.6 مليون موظف.

ويتم ضخ مرتبات الموظفين فى كافة ماكينات الصراف الآلي للبنوك والتي تتعامل مع مؤسسات الدولة حيث سيتم بدء صرف مرتبات ديسمبر  للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يومي 22، 25 وأيام 26، 27، 28 ديسمبر للهيئات التي لم تصرف في اليومين السابقين.

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كانت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بدأت عمليات صرف المرتبات لشعر نوفمبر اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري حتي غدا الاربعاء  30 من الشهر الجاري .

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