ضبط 7400 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية عالمية بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (7400 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة "جميعها مقلدة ومجهولة المصدر").

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.